Evento apresentará materiais de formação matemática do CNCA

O Ministério da Educação (MEC) realizará, na terça-feira, 9 de setembro, o webinário Matriz de Descritores e Materiais de Formação Matemática – Anos Iniciais. Com transmissão on-line, a partir das 10h, pelo canal do MEC no YouTube, o encontro tem como objetivo apresentar e discutir os elementos que compõem a matriz de descritores, bem como os materiais de formação elaborados para apoiar o ensino e a aprendizagem da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental.

