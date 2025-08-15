Evento ‘Cidadania em Campo’ terá palestra e lançamento de cartilha No dia 21 de agosto, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realiza o evento “Cidadania em Campo: direitos, deveres e convivência... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h39 ) twitter

No dia 21 de agosto, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realiza o evento “Cidadania em Campo: direitos, deveres e convivência no esporte”, voltado para estudantes do ensino médio da Escola Estadual Militar Dom Pedro II (Presidente Médici), em Cuiabá. A ação é promovida pela 25ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, com apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT.A programação começa às 8h com um café da manhã especial para os estudantes, seguido da solenidade de abertura. Às 8h45, o procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, titular da Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, ministra a palestra “O Esporte e a Educação como instrumento de Inclusão e Cidadania”.Às 9h45, será lançada a cartilha educativa “Torcida, fica esperta!”, desenvolvida pelo MPMT em parceria com Nico & Lau Produções e Ric Milk Estúdio. A apresentação será conduzida pelo promotor de Justiça André Luís de Almeida, da 25ª Promotoria Criminal. Para encerrar, às 11h, os humoristas Nico e Lau fazem uma apresentação artística.Segundo o promotor de Justiça, o objetivo é promover uma cultura de paz, respeito e cidadania nos ambientes esportivos, contribuindo para a segurança e a convivência harmoniosa entre torcedores. O evento também busca esclarecer aspectos legais do Estatuto do Torcedor e reforçar o papel do cidadão na construção de um esporte mais justo e democrático. Saiba mais sobre este importante evento no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Semana da Mulher na Política encerra programação com palestras e debates sobre liderança feminina

