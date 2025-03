Evento da MTPrev sobre Educação Financeira para aposentados e pensionistas ocorre na próxima terça-feira (18)

O MTPrev (Mato Grosso Previdência) convida aposentados e pensionistas estaduais para uma palestra sobre Educação Financeira. O evento será realizado no auditório Governador Ponce de Arruda, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, no dia 18 de março (terça-feira), às 14h. As inscrições podem ser feitas no site da fundação (clique aqui).

