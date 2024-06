Evento de Beach Tennis agitará Sorriso com mais de 200 competidores

De 26 a 30 de junho, a cidade de Sorriso sediará a 7ª etapa do Circuito Mato-grossense de Beach Tennis 2024. O evento esportivo que promete agitar a região contará com mais de 200 atletas de Sorriso e outros municípios de Mato Grosso, competindo nas categorias masculina, feminina e mista do Sub-14 ao 50+, A, B, C e D.

