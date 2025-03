Evento do Dia Mundial da Água terá grande ação para adoção de animais No próximo sábado (22), o evento em alusão ao Dia Mundial da Água, no Parque das Águas, também contará com uma grande ação para adoção...

No próximo sábado (22), o evento em alusão ao Dia Mundial da Água, no Parque das Águas, também contará com uma grande ação para adoção de animais realizada pela Bem-Estar Animal em parceria com a Ong É O Bicho MT. A ação soma programação comemorativa organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMURB), e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Sema), a partir das 16h. Ao todo 30 animais, entre cães e gatos estarão disponíveis para a adoção. A maioria ainda filhotes.

