Evento em Cuiabá promove integração social por meio da cultura e da cidadania

Cuiabá sediará, no próximo domingo (27.4), mais uma edição do evento Cultura Pela Paz – Quero Mais Cultura, a partir das 17h, na Quadra... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h00 )

Cuiabá sediará, no próximo domingo (27.4), mais uma edição do evento Cultura Pela Paz – Quero Mais Cultura, a partir das 17h, na Quadra Esportiva do Altos do Parque 1. A iniciativa, gratuita e aberta ao público, propõe a valorização da convivência comunitária, o fortalecimento dos vínculos sociais e a promoção de uma cultura de paz, por meio de ações culturais integradas à segurança pública.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este evento que promete unir a comunidade em prol da cultura e da cidadania!

