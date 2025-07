Evento em Mato Grosso debate direitos de crianças e adolescentes Um balanço sobre os avanços e desafios na garantia dos direitos de crianças e adolescentes em Mato Grosso será apresentado na próxima... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um balanço sobre os avanços e desafios na garantia dos direitos de crianças e adolescentes em Mato Grosso será apresentado na próxima quinta-feira (10), às 9h. A iniciativa é realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Associação Mato-grossense de Municípios (AMM) e a Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso (APDM). O objetivo é mobilizar os municípios para uma agenda focada no acesso com qualidade aos serviços de assistência social, educação e saúde.O estudo Pobreza Multidimensional, realizado pelo Unicef com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua – IBGE), revela que, entre 2017 e 2023, houve uma redução na taxa de pobreza multidimensional extrema no Brasil. O número de crianças e adolescentes nessa condição caiu de 13 milhões (23,8%) para 9,8 milhões (18,8%). Embora os dados indiquem uma tendência geral de melhora, o relatório destaca a importância de manter e fortalecer o desenvolvimento de políticas públicas integradas, bem como ações específicas voltadas a grupos em situação de maior vulnerabilidade social.Em sua 5ª edição, o Selo Unicef será um dos destaques do evento. A estratégia é uma resposta concreta aos dados que revelam as múltiplas dimensões da pobreza que afetam crianças e adolescentes no Brasil, atuando como ferramenta de apoio aos municípios na melhoria dos indicadores sociais da infância e adolescência. Durante o encontro, serão apresentados os dados de adesão dos municípios mato-grossenses à iniciativa, que já está presente em 18 estados das regiões da Amazônia Legal e Nordeste.O MPMT atua com foco nas demandas mais urgentes da sociedade, com especial atenção à garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Durante o evento, o titular da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, participará de uma roda de conversa com os demais convidados.A reunião também contará com a presença do presidente da AMM, Leo Bortolin, da presidente da APDM, Scheila Pedroso e da chefe do escritório do Unicef em Mato Grosso, Mariana Rocha. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Projeto aprovado na CCJ endurece penas para crimes sexuais contra vulneráveis

Demilson Nogueira propõe validade de 18 meses para cargos comissionados e reforça exigência de concurso público para funções técnicas

Tebet afirma que custo das rotas de integração sul-americana será mínimo se comparado aos benefícios