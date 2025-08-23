Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Evento inicia formação continuada de articuladores do CNCA

O Ministério da Educação (MEC) realiza a abertura do 3º Ciclo Formativo da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Ministério da Educação (MEC) realiza a abertura do 3º Ciclo Formativo da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (Renalfa) na segunda-feira, 25 de agosto. O evento acontecerá presencialmente no Rio de Janeiro, das 15h às 19h30, mas também será possível acompanhá-lo via transmissão on-line no canal do MEC no YouTube.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.