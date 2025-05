Evento na Câmara comemora seis anos da lei que regulamenta a produção de queijos artesanais Evento realizado na Câmara nesta segunda-feira (19), a pedido do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), celebrou os seis anos da lei... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Evento realizado na Câmara nesta segunda-feira (19), a pedido do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), celebrou os seis anos da lei que regulamenta a produção de queijos artesanais no Brasil (Lei 13.860/19). A legislação nasceu de projeto de lei de 2015, de autoria de Zé Silva e do deputado Alceu Moreira (MDB-RS). Antes da entrada da norma em vigor, os queijos artesanais só podiam ser comercializados no município onde fossem produzidos.

Para saber mais sobre essa importante celebração e suas implicações para os produtores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Rosiane Pinheiro se joga na dança e vai até o chão ao som de ‘É o Tchan!’Relembrando’

Segurança pública de Várzea Grande está reforçada a partir desta segunda-feira

Prefeito lamenta morte da servidora Sara Silva Dias