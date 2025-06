Evento promove acolhimento de mães atípicas no Centro Municipal João Ribeiro As atividades recreativas da gincana incluíram oficinas das modalidades esportivas de: vôlei sentado, badminton, basquete em cadeira... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h37 ) twitter

As atividades recreativas da gincana incluíram oficinas das modalidades esportivas de: vôlei sentado, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha paralímpica e judô paraolímpico, além de gincana e distribuição de brindes. Sábado foi um dia especial para mães e alunos do Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), que organizou, juntamente com a equipe da Superintendência de Esporte e Lazer, a gincana ‘EU E MEU FILHO SOMOS +, uma manhã recreativa no Ginásio poliesportivo do Fiotão.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

