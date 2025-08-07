Evento reúne secretários de Saúde de MT em Lucas do Rio Verde
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realizou, nesta quinta-feira (7.8), a 6ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT), que ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores de Lucas do Rio Verde. Mais de 50 municípios estiveram representados na oportunidade.
