Evento será neste sábado e celebra empreendedorismo feminino e a cultura local Programação será diversificada, de apresentação cultural, à exposição e comércio de artesanato e gastronomia, abrindo espaço ao empreendedorismo... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programação será diversificada, de apresentação cultural, à exposição e comércio de artesanato e gastronomia, abrindo espaço ao empreendedorismo feminino. A cidade de Várzea Grande se prepara para receber, no próximo sábado (29), a “Feira VG com Elas”, um grande evento de empreendedorismo voltado para mulheres, mas aberto a toda sociedade. A feira, que acontece no Paço Municipal das 16h às 22h, integra o projeto “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”, iniciativa de um coletivo de mulheres em parceria com a Prefeitura para celebrar março, mês da mulher.

Não perca a oportunidade de apoiar o empreendedorismo feminino e a cultura local! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

CI quer verificar procedimento de pesagem de caminhões em Rondônia

Turismo cívico como atividade complementar letiva passa pela CDR

Mais de 100 prefeitos participam do 1º Fórum de Prefeitos pela Educação em Cuiabá