Eventos promoveram semana de empreendedorismo, defesa pessoal e bem-estar feminino

Programação segue até este fim de semana, nos dias 22 e 23 de março, levando informação, capacitação e serviços essenciais para mulheres da região. A Semana da Mulher VG Shopping, realizada dentro do projeto “VG Com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”, está proporcionando uma série de ações e serviços voltados ao protagonismo feminino. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo (SMDETT), e entidades como o Várzea Grande Shopping, CDL Várzea Grande, Sicoob, além das Secretarias de Defesa Social, Saúde, Educação e Cultura, além de Assistência Social e Guarda Municipal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações que estão empoderando as mulheres da região!

