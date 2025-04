Ex-Banheira do Gugu, Bruna Ferraz perde 15 kg e entra para o fisiculturismo: ‘Focada’ Bruna Ferraz, de 40 anos, conhecida pelo público dos anos 2000 por sua participação no quadro Banheira do Gugu e no programa Sabadão...

Bruna Ferraz, de 40 anos, conhecida pelo público dos anos 2000 por sua participação no quadro Banheira do Gugu e no programa Sabadão Sertanejo, ambos do SBT, está se dedicando a uma nova fase. Após perder 15 kg, ela agora treina para competir na categoria wellness do fisiculturismo.

