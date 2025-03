Ex-BBB Bil Araújo, se casa com cirurgiã-dentista: ‘Casados, na presença de Deus’ O ex-BBB Bil Araújo é oficialmente um homem casado. Ele formalizou a união com a cirurgiã-dentista Adriana Yanca e contou a novidade...

O ex-BBB Bil Araújo é oficialmente um homem casado. Ele formalizou a união com a cirurgiã-dentista Adriana Yanca e contou a novidade em suas redes sociais. Os dois se casaram no civil e celebraram a união com uma cerimônia religiosa que contou com a presença de ex-BBBs, como Sarah Andrade e Thais Braz.

