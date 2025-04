Ex-BBB Hariany exibe cliques de biquíni, minissaia e botas em fazenda: ‘Lindona’ A influenciadora Hariany Almeida, que está solteira desde o fim do relacionamento com o cantor Matheus Vargas, um dos filhos de Leonardo...

A influenciadora Hariany Almeida, que está solteira desde o fim do relacionamento com o cantor Matheus Vargas, um dos filhos de Leonardo, compartilhou com os fãs no Instagram, neste domingo (20), um ensaio em uma fazenda. Nas imagens, a ex-BBB, de 27 anos, aparece usando biquíni, minissaia e botas de caubói, e completou o look com um boné.

