Ex-BBB Key Alves e o companheiro Bruno Rosa, anunciam gestação: ‘Sonho nosso’

Key Alves, de 25 anos, anunciou nesta sexta-feira (4), que está grávida de seu primeiro filho. O bebê é fruto da união da jogadora de vôlei com Bruno Rosa, cantor com quem está junta há pouco mais de um ano. A Ex-BBB e o companheiro informaram que a gestação já está no 3º mês.

