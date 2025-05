Ex-BBB Paulinha Leite está grávida de Gêmeos e revela nomes: ‘Diamantes’

Momento MT |Do R7

A ex-BBB 11 Paulinha Leite revelou em seu Instagram que está grávida de gêmeos, um menino e uma menina, e já adiantou o nome dos pequenos. Os bebês são frutos do camanento com o estadunidense Dakota Ballard, com quem a ex-BBB é casada desde 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante novidade!

Leia Mais em Momento MT: