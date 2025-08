Ex-Chiquitita Vivian Nagura oficializa união em festa intimista com 100 convidados Vivian Nagura, de 38 anos, conhecida como Bel na primeira versão brasileira de Chiquititas, oficializou sua união com Felipe Koji em... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h58 ) twitter

Vivian Nagura, de 38 anos, conhecida como Bel na primeira versão brasileira de Chiquititas, oficializou sua união com Felipe Koji em uma festa intimista em São Paulo no fim de semana. O casal, junto há três anos, celebrou com cerca de 100 convidados, incluindo o filho Caio, de 2 anos. A cerimônia reuniu familiares, amigos próximos e atores como Ruy Brissac, Felix Graça e Beatriz Botelho. Vivian contou que o casamento sempre foi um sonho do casal, que se conheceu pelas redes sociais. Eles optaram por uma celebração simples e cheia de afeto.

