Ex-jogadoras Zizi e Pretinha visitam Seleção Brasileira antes da final da Copa América Feminina A preparação da Seleção Brasileira para grande final da Copa América feminina contra Colômbia no sábado (02), no estádio Rodrigo Paz... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A preparação da Seleção Brasileira para grande final da Copa América feminina contra Colômbia no sábado (02), no estádio Rodrigo Paz Delgado, contou com as presenças inspiradoras de duas ex-jogadoras da Amarelinha. Convidadas pela Conmebol para assistirem a decisão, a ex-zagueira, Zizi, e a ex-atacante, Pretinha, aproveitaram para fazer uma surpresa no treino desta quinta-feira (31), no CT da LDU, em Quito, no Equador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa visita emocionante!

Leia Mais em Momento MT:

PF prende seis pessoas no Aeroporto Internacional de São Paulo

Lideranças defendem antecipar o Plano Safra para dar mais previsibilidade ao produtor

Cooperativas batem recorde e reforçam papel na economia rural