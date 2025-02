Ex-PGJ faz discurso em agradecimento a integrantes do MP e instituições

Deosdete Cruz Junior deixou o comando do Ministério Público de Mato Grosso na manhã desta sexta-feira (7), após dois anos à frente da instituição. Ao celebrar a posse do novo procurador-geral de Justiça, registrou agradecimentos a membros e servidores do MPMT, às instituições e poderes parceiros e desejou sucesso aos empossados. A solenidade de posse do procurador-geral de Justiça, do corregedor-geral e do Conselho Superior do MPMT foi realizada na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá.

