Ex-PM é condenado a 25 anos de prisão por envolvimento no assassinato da diretora do Sanear em Rondonópolis

Nesta quarta-feira (19), a justiça de Mato Grosso condenou, o ex-policial militar Edvan de Souza Santos a 25 anos e seis meses de prisão por sua participação no assassinato de Terezinha Silva de Souza, diretora do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear). O crime aconteceu no dia 15 de janeiro de 2021, quando Terezinha, de 53 anos, foi executada a tiros enquanto ia para o trabalho. Edvan está preso desde 2022.

