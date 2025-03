Ex-PM é condenado a 25 anos de prisão por morte de diretora O ex-policial militar Edvan de Souza Santos foi condenado a 25 anos e seis meses de prisão pela participação na morte da diretora do... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 20/03/2025 - 20h05 ) twitter

O ex-policial militar Edvan de Souza Santos foi condenado a 25 anos e seis meses de prisão pela participação na morte da diretora do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Terezinha Silva de Souza, ocorrido no dia 06 de janeiro de 2021. Na sentença, o juiz da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, Leonardo de Araújo Costa Tumiati, determinou a perda do cargo público de policial militar. À época dos fatos ele atuava no Grupo Especial de Fronteira (Gefron). De acordo com a promotora de Justiça Substituta Ana Flávia Assis Ribeiro, a pena foi justa e adequada, conforme o esperado pela acusação. O Ministério Público não recorrerá. O réu, que está preso desde 2022 em Chapada dos Guimarães, acompanhou o julgamento por videoconferência da unidade prisional. De acordo com os autos, a vítima foi morta quando seguia para o trabalho, em uma avenida movimentada no centro de Rondonópolis. As câmeras de segurança registraram o momento do crime. Quando a caminhonete em que Terezinha estava parou no semáforo, dois homens em uma moto pararam ao lado do veículo e efetuaram os tiros. A vítima, que ocupava o banco do passageiro, foi atingida por sete disparos. Conforme o inquérito, Edvan era o piloto que conduziu a moto. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante! Leia Mais em Momento MT: Indiciado pela Polícia Civil por morte de presidente de autarquia é condenado a 25 anos de prisão

