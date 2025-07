Ex-‘Vamp, Rodrigo Penna emociona web ao contar que Preta Gil foi seu primeiro amor”

Momento MT |Do R7

O DJ e ex-ator Rodrigo Penna, de 49 anos, fez uma emocionante homenagem à cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos no último dia 20. Ele relembrou o breve namoro que tiveram na juventude, antes de ele se mudar para Londres e ela se casar com Otávio Müller. “Éramos tão jovens, tão lindos e cheios de desejo. Não durou nem um ano, mas você foi a minha primeira namorada”, escreveu Penna. Ele contou que conheceu de perto a família de Preta e trocava conversas com Gilberto Gil, pai da artista, além de acompanhar os bastidores da vida dela antes da fama como cantora.

