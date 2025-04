Exame de medicina nuclear passa a ser oferecido pelo SUS em Várzea Grande Em mais um avanço na área de saúde, a prefeitura e o Fila Zero trazem aos várzea grandenses um serviço inédito, de alta tecnologia... Momento MT|Do R7 30/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h00 ) twitter

Momento MT

Em mais um avanço na área de saúde, a prefeitura e o Fila Zero trazem aos várzea grandenses um serviço inédito, de alta tecnologia e custo: a cintilografia. A Prefeitura de Várzea Grande deu mais um importante passo rumo à melhoria da saúde pública municipal com o lançamento oficial do programa Fila Zero na Clínica Vida Diagnóstico e Saúde, nesta segunda-feira (29). A partir de agora, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) passam a contar com acesso ao exame de cintilografia — um dos mais avançados da medicina nuclear — que será realizado em uma empresa privada, referência em diagnósticos de alta complexidade.

