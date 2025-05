Exame descarta suspeita de gripe aviária em Mato Grosso

O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) confirmou, na tarde desta segunda-feira (19.5), o resultado negativo no exame que investigou a suspeita de um caso de gripe aviária no município de Nova Brasilândia (a 200 km de Cuiabá). O material foi coletado no município e enviado para análise em um laboratório do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). As aves eram criadas para subsistência em uma propriedade rural.

