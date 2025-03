Momento MT |Do R7

Exclusiva na TV Conquista: Mauro Mendes aborda duplicação da BR-163 e Show Safra No dia 18 de março, o governador Mauro Mendes protagonizou um momento histórico para Mato Grosso ao liderar a assinatura da ordem de...

No dia 18 de março, o governador Mauro Mendes protagonizou um momento histórico para Mato Grosso ao liderar a assinatura da ordem de serviço para a duplicação de 88 km da BR-163, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Esta iniciativa marca não apenas um avanço infraestrutural, mas também representa um compromisso do governo em impulsionar o desenvolvimento econômico e garantir a segurança nas estradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: