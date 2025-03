Execução do PGR com Treinamento de trabalho em altura Ocorreu, nesta última sexta-feira, dia 21, um treinamento da NR-35 (trabalho em altura), em parceria com o SENAR, através do Sindicato...

Ocorreu, nesta última sexta-feira, dia 21, um treinamento da NR-35 (trabalho em altura), em parceria com o SENAR, através do Sindicato Rural, em Campo Novo do Parecis. A atividade teve como finalidade seguir a legislação do trabalho, garantindo mais segurança para os servidores, bem como atender às exigências do eSocial, sistema do Governo Federal do Brasil que visa centralizar, unificar e simplificar a prestação de informações das relações de natureza trabalhista.

