Executivo e Legislativo dialogam com mototaxistas

O prefeito interino de Sorriso, Acacio Ambrosini, dialogou, nesta terça-feira (8 de abril), com um grupo de mototaxistas. Em pauta, questões como a flexibilização temporária do alvará para a categoria, necessidade de cobertura entre outros três pontos de mototáxi, e a organização para o trabalho dos profissionais de transporte durante a Exporriso 2025. Também integraram a reunião os vereadores Brendo Braga e Toco Baggio, assim como os secretários Hilton Polesello e Cledson Assis (titular a adjunto de Governo – Semgov); e Nerci Adriano Denardi e Gilvano de Ávila (titular e adjunto de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil – Semsep). O pedido de flexibilização temporária do alvará se dá pela dificuldade encontrada pelos mototaxistas para fazer o curso para transporte remunerado de passageiros. Segundo a presidente da associação da categoria, Luciana da Costa Santos, somente uma autoescola oferta este curso, e neste momento, não está abrindo novas turmas. Saiba mais sobre as soluções discutidas e o apoio à categoria consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação para combate ao abuso sexual infantojuvenil na Paraíba

