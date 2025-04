Expedição Piquiri percorre mil quilômetros para atender comunidades do Pantanal Terminou neste domingo (06.4) a 2ª edição da Expedição “Agência Escola Flutuante Piquiri”, realizada pela Secretaria de Estado de Assistência... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h26 ) twitter

Terminou neste domingo (06.4) a 2ª edição da Expedição “Agência Escola Flutuante Piquiri”, realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com a Marinha do Brasil. Por meio dos programas SER Família Solidário e SER Família Aconchego, idealizados pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, a ação levou mais de 500 cestas de alimentos, kits de higiene e limpeza, 100 filtros de água e 180 cobertores às comunidades ribeirinhas localizadas em Poconé, Barão de Melgaço, Estirão Cumprido, Porto Jofre e ICMBio – Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense.

