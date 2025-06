Experiências e valores do MP inspiram futuros juristas Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT, o procurador de Justiça Antonio... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h36 ) twitter

Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT, o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade lembra que a iniciativa do “Ministério Público sem Mistério” é aproximar a comunidade acadêmica da instituição por meio das palestras de membros do Ministério Público nas mais variadas áreas. “É um projeto de extensão. Um projeto que visa trazer o aluno para que ele conheça o Ministério Público, conheça nossa instituição, conheça os nossos valores, conheça as nossas atribuições, conheça a missão do Ministério Público. Nós compreendemos a necessidade de o Ministério Público ter uma interlocução permanente com a sociedade civil organizada, e nada melhor do que esta sinergia com a academia”, destacou o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade. Para saber mais sobre essa inspiradora iniciativa e suas implicações para o futuro dos juristas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil identifica funcionário responsável por furto em empresa de transporte em Primavera do Leste

