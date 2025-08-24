Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Experiências imersivas encantam o público no Salão do Turismo

Já imaginou sobrevoar São Paulo em uma asa delta ou avistar baleias no litoral paulista no meio do Distrito Anhembi? No Salão do Turismo...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Já imaginou sobrevoar São Paulo em uma asa delta ou avistar baleias no litoral paulista no meio do Distrito Anhembi? No Salão do Turismo, a tecnologia tornou isso possível, oferecendo aos visitantes uma amostra inesquecível de destinos brasileiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essas experiências incríveis!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.