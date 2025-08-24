Experiências imersivas encantam o público no Salão do Turismo
Já imaginou sobrevoar São Paulo em uma asa delta ou avistar baleias no litoral paulista no meio do Distrito Anhembi? No Salão do Turismo...
Já imaginou sobrevoar São Paulo em uma asa delta ou avistar baleias no litoral paulista no meio do Distrito Anhembi? No Salão do Turismo, a tecnologia tornou isso possível, oferecendo aos visitantes uma amostra inesquecível de destinos brasileiros. Leia Mais em Momento MT:
Já imaginou sobrevoar São Paulo em uma asa delta ou avistar baleias no litoral paulista no meio do Distrito Anhembi? No Salão do Turismo, a tecnologia tornou isso possível, oferecendo aos visitantes uma amostra inesquecível de destinos brasileiros.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essas experiências incríveis!
Leia Mais em Momento MT: