Experiências imersivas encantam o público no Salão do Turismo Já imaginou sobrevoar São Paulo em uma asa delta ou avistar baleias no litoral paulista no meio do Distrito Anhembi? No Salão do Turismo...

Já imaginou sobrevoar São Paulo em uma asa delta ou avistar baleias no litoral paulista no meio do Distrito Anhembi? No Salão do Turismo, a tecnologia tornou isso possível, oferecendo aos visitantes uma amostra inesquecível de destinos brasileiros.

Leia Mais em Momento MT: