Expo Estudantil 2024: Evento reúne mais de mil estudantes em busca de orientação profissional

A abertura da Expo Estudantil 2024 reuniu mais de mil estudantes em busca de orientação para o futuro profissional, nesta quarta-feira (26.06), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O evento, em parceria com o Sebrae Mato Grosso, segue até esta quinta-feira (27.06) e oferece palestras, exposições de carreiras e discussões sobre empreendedorismo.

