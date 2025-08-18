Expo Estudantil vai reunir mais de 500 escolas estaduais em Cuiabá nos dias 26 e 27 de agosto
Mais de 500 escolas estaduais da Região Metropolitana de Cuiabá vão participar, nos dias 26 e 27 de agosto, da 2ª edição da Expo Estudantil. O evento é fruto de uma parceria do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), com realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT).
