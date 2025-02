Expoagro Nova Mutum 2025 será realizada entre 30 de junho e 5 de julho A Expoagro Nova Mutum 2025, considerada o maior evento agropecuário da região médio-norte de Mato Grosso, já tem data definida. A... Momento MT|Do R7 20/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h26 ) twitter

A Expoagro Nova Mutum 2025, considerada o maior evento agropecuário da região médio-norte de Mato Grosso, já tem data definida. A feira acontecerá entre os dias 30 de junho e 5 de julho, período que coincide com as comemorações do aniversário do município. A expectativa é atrair milhares de visitantes e impulsionar significativamente a economia local.

