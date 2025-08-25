ExpoEstudantil 2025 reúne estudantes na Arena Pantanal para discutir futuro e carreiras O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas...

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT), promove nos dias 26 e 27 de agosto, das 8h às 17h, na Arena Pantanal, a ExpoEstudantil 2025. Com o tema “O futuro é agora”, a edição deste ano tem como objetivo fortalecer o protagonismo juvenil, oferecendo aos estudantes da rede estadual atividades como testes vocacionais, exposição de profissões e espaços de interação com diferentes áreas do conhecimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: