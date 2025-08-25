Expoflora impulsiona setor e reforça liderança de Holambra na floricultura nacional A cidade de Holambra (430 km da capital, São Paulo), realiza a partir da próxima sexta-feira (29.08) a maior exposição de flores e...

A cidade de Holambra (430 km da capital, São Paulo), realiza a partir da próxima sexta-feira (29.08) a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, a 42ª edição da Expoflora. O evento, que é considerado o “Fashion Week” das flores, deve atrair cerca de 300 mil visitantes e injetar 100 milhões na economia da região, além de cerca de cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Momento MT: