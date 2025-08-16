ExpoGenética movimenta R$ 80 milhões e reforça Uberaba como capital do zebu A ExpoGenética 2025, aberta ontem no Parque Fernando Costa, em Uberaba (570 km da capital, Belo Horizonte) em Minas Gerais, prevê movimentar... Momento MT|Do R7 16/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 16/08/2025 - 10h38 ) twitter

A ExpoGenética 2025, aberta ontem no Parque Fernando Costa, em Uberaba (570 km da capital, Belo Horizonte) em Minas Gerais, prevê movimentar cerca de R$ 80 milhões em negócios até o próximo dia 24. Em sua 18ª edição, a feira se consolida como a maior mostra de animais zebuínos avaliados do país e como um dos principais pontos de encontro de criadores, pesquisadores e investidores interessados em genética bovina. A expectativa é de receber aproximadamente 35 mil visitantes, número que reforça a relevância econômica do evento para a pecuária nacional e para a região do Triângulo Mineiro. Para mais detalhes sobre este evento que promete agitar o setor agropecuário, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Entidade que representa 5 milhões de produtores apresenta defesa contra os EUA

