Expolíder 2025 terá entrada gratuita e shows sertanejos nacionais em todos os dias do evento A tradicional Expolíder, feira agropecuária e de entretenimento do município, terá em sua edição deste ano uma grande novidade: a...

A tradicional Expolíder, feira agropecuária e de entretenimento do município, terá em sua edição deste ano uma grande novidade: a entrada será totalmente gratuita. Organizada pela Prefeitura Municipal em parceria com o Sindicato Rural, a festa ocorrerá entre os dias 9 e 12 de julho, no parque de exposições, com uma programação repleta de atrações, incluindo shows de duplas sertanejas de renome nacional.

