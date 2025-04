ExpoLondrina espera público recorde e R$ 1,5 bilhão em negócios Londrina, no norte do Paraná (386 km da capital, Curitiba) está sediando, desde esta sexta-feira (04.04) a 63ª edição da ExpoLondrina...

Londrina, no norte do Paraná (386 km da capital, Curitiba) está sediando, desde esta sexta-feira (04.04) a 63ª edição da ExpoLondrina, com o tema “Você vive o agro do início ao fim do dia”. A feira é realizada de 4 a 13 de abril de 2025 no Parque de Exposições Governador Ney Braga e espera atrair um público de 500 mil visitantes e gerar mais de R$ 1,4 bilhão em negócios. Ano passado a feira recebeu mais de 470 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 1,26 bilhão em negócios.

Para mais detalhes sobre este grande evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

