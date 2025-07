Expolucas 2025 contará com reforço no efetivo e atuação integrada das forças de segurança A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou, na manhã desta quinta-feira (24), uma reunião de alinhamento com as forças de segurança...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou, na manhã desta quinta-feira (24), uma reunião de alinhamento com as forças de segurança e a organização da Expolucas 2025, com o objetivo de definir o planejamento estratégico do evento. O encontro, realizado no Paço Municipal, reforçou o compromisso do Município com a realização de uma festa segura, bem estruturada e acessível a toda a população. Durante os dias do evento, está previsto um reforço no efetivo das forças de segurança.

Para mais detalhes sobre a segurança e a programação da Expolucas 2025, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

