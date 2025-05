Expomontes 2025 deve gerar impacto de R$ 400 milhões na região norte Entre 2 e 13 de julho de 2025, Montes Claros (530 km da capital, Belo Horizonte), em Minas Gerais, recebe a 51ª Expomontes, maior feira... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 11h24 (Atualizado em 19/05/2025 - 11h24 ) twitter

Entre 2 e 13 de julho de 2025, Montes Claros (530 km da capital, Belo Horizonte), em Minas Gerais, recebe a 51ª Expomontes, maior feira agropecuária do Norte de Minas. O evento será no Parque de Exposições João Alencar de Athayde, organizado pela Sociedade Rural de Montes Claros e Cia Produções. Com o tema “Semeando Inovação, Colhendo Futuro”, a Expomontes 2025 projeta movimentar cerca de R$ 400 milhões em negócios, com a participação de mais de 350 mil visitantes ao longo dos 12 dias de evento. Para mais detalhes sobre este grande evento que promete movimentar a economia da região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Dois adolescentes são apreendidos por suspeita de envolvimento em homicídio em Sorriso (MT)

