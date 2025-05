Exponorte 2025 transforma a cidade em palco de negócios, cultura e grandes emoções

Momento MT |Do R7

Sinop voltou a viver dias de festa, negócios e reencontros. A edição 2025 da Exponorte marcou o retorno de um dos eventos mais emblemáticos do calendário agropecuário e cultural de Mato Grosso, após oito anos. Realizada no Parque de Exposições, a feira surpreendeu pela grandiosidade, pela presença massiva do público e pela variedade de atrações: rodeios de nível nacional, grandes shows, parque de diversões, palestras técnicas e estandes que movimentaram todo o setor produtivo da região.

