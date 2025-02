Exportação de café cresce 645% e supera a produção do Paraná Com uma média de produção de 194.148 toneladas, Rondônia se destaca como o segundo maior produtor de café robusta do Brasil e o primeiro... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h06 ) twitter

Com uma média de produção de 194.148 toneladas, Rondônia se destaca como o segundo maior produtor de café robusta do Brasil e o primeiro da região Norte. O desafio agora é manter o ritmo de crescimento, consolidar os mercados já conquistados e explorar novas oportunidades, garantindo a sustentabilidade e a competitividade da cafeicultura rondoniense no cenário internacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes sobre esse crescimento impressionante!

