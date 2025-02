Exportações de algodão crescem, mas mercado interno enfrenta desafios O algodão segue como um dos produtos de destaque do agronegócio brasileiro, com Mato Grosso reafirmando sua posição de maior exportador...

O algodão segue como um dos produtos de destaque do agronegócio brasileiro, com Mato Grosso reafirmando sua posição de maior exportador do país. Em dezembro de 2024, o estado foi responsável por 63,58% das exportações nacionais, embarcando 224,35 mil toneladas de pluma, segundo dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Entre agosto e dezembro, o estado exportou 729,89 mil toneladas, registrando um aumento de 9,78% em comparação ao mesmo período da safra anterior.

Para mais detalhes sobre os desafios enfrentados pelo mercado interno e as perspectivas para o setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: