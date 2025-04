Exportações de café não torrado já passam de R$ 6 bilhões em abril

Momento MT |Do R7

As exportações brasileiras de café não torrado bateram recorde nos primeiros 17 dias úteis de abril de 2025, com faturamento de R$ 6,15 bilhões. O valor já supera todo o registrado em abril de 2024, que somou R$ 5,23 bilhões, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Isso representa um salto de 52,4% na média diária, que passou de R$ 237,7 milhões no ano passado para R$ 362,2 milhões este ano.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e o impacto no mercado

