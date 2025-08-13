Exportações de grãos devem ficar até 17% maiores que 2024, prevê Anec As exportações brasileiras de soja, milho e farelo de soja seguem firmes e devem encerrar agosto com resultados expressivos, segundo...

As exportações brasileiras de soja, milho e farelo de soja seguem firmes e devem encerrar agosto com resultados expressivos, segundo a nova projeção da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O volume total embarcado pode alcançar entre 18,74 milhões e 19,33 milhões de toneladas, superando em até 17% o registrado no mesmo mês do ano passado.

Para mais detalhes sobre as previsões do agronegócio brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: