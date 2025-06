Exportações de ovos atingem 5,3 mil toneladas em maio. 18,3 mil no ano

As exportações brasileiras de ovos, tanto in natura quanto processados, mantêm ritmo acelerado em 2025. Só em maio, foram embarcadas 5.358 toneladas do produto, consolidando uma alta expressiva no comparativo anual. De janeiro a maio, o Brasil já exportou 18.357 toneladas de ovos, volume 165,6% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 6.912 toneladas. A receita acumulada no ano também apresentou salto significativo: somou US$ 42,1 milhões, aumento de 195,8% frente aos US$ 14,2 milhões do mesmo intervalo em 2024.

