Exportações de ovos aumentam 266% no 1º trimestre de 2025

As exportações de ovos produzidos em Minas Gerais alcançaram aproximadamente R$ 23,2 milhões no primeiro trimestre de 2025, o que representa um crescimento de 266% em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume embarcado chegou a 2 mil toneladas, impulsionado principalmente pela crise de Influenza Aviária nos Estados Unidos, que reduziu a oferta interna no país e abriu espaço para fornecedores internacionais.

