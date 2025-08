Exportações de peixe crescem 49%, mas tarifaço dos EUA ameaça A piscicultura brasileira fechou o primeiro semestre de 2025 com resultados robustos no comércio exterior, mas a euforia do setor vem...

A piscicultura brasileira fechou o primeiro semestre de 2025 com resultados robustos no comércio exterior, mas a euforia do setor vem acompanhada de sinais de alerta. Dados do boletim técnico elaborado pela Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com a Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), mostram um salto de 49% no volume exportado e de 52% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado, superando US$ 35,9 milhões em receitas.

